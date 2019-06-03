Евросоюз решил продлить санкции против России

Европейская комиссия предложила продлить до 2020 года санкции против России за присоединение Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

По информации издания, Евросоюз «не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя». Санкции предлагается продлить до 23 июня 2020 года.

Антироссийские санкции со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены в связи с вхождением Крыма в состав России в 2014 году и обострением ситуации на юго-востоке Украины.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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