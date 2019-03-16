Россия пригрозила ответить на новые санкции Евросоюза

Москва не оставит без ответа новые санкции, введенные Евросоюзом в отношении ряда российских граждан из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом в субботу, 16 марта, сообщается на сайте МИД России.

«Предлог для внесения наших соотечественников в нелегитимные санкционные списки ЕС поражает своим лицемерием и цинизмом», — заявили во внешнеполитическом ведомстве, отметив, что подобное решение свидетельствует о неуважении к праву России на обеспечение своих границ.

В министерстве также подчеркнули, что таким образом Евросоюз фактически солидаризируется с властями Украины и поощряет их продолжать свою «политику провокаций», которая угрожает безопасности не только России, но и других государств Причерноморского региона.

15 марта страны Евросоюза ввели новые санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе. Позже в тот же день санкции против 114 россиян и 15 компаний ввела Канада. До этого ограничительные меры в связи с этими событиями анонсировали в США — американские дипломаты планируют ввести их в отношении 24 человек.

25 ноября 2018 года пограничники ФСБ России задержали в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины. Корабли пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все 24 члена экипажей задержанных кораблей были арестованы, их этапировали в Москву. В Киеве сочли российские действия «актом военной агрессии».

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