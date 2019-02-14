США подготовили санкции против сотрудников ФСБ

Сенаторы США подготовили новый законопроект, направленный на усиление антироссийских санкций. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета по иностранным делам сената США.

США хотят ввести две группы ограничительных мер. Первая — ответ на якобы вмешательство России в выборы в других странах. Санкции будут наложены на инвестиции в российские топливные проекты за пределами страны, российские банки, киберсектор и суверенный долг России. Также под ограничения попадут политики и бизнесмены, которые «прямо или косвенно содействуют незаконной и коррупционной деятельности в интересах Владимира Путина».

Второй блок санкций вводится в ответ на инцидент в Керченском проливе. Он предполагает ограничения против 24 сотрудников ФСБ, которых США считают виновными в агрессии по отношению к украинским морякам. Помимо этого Соединенные Штаты намерены ввести санкции против российского судостроительного сектора, если «Россия нарушит свободу судоходства в Керченском проливе или где-либо еще в мире».

По словам инициаторов законопроекта, новый пакет санкций — самый жесткий из всех, что были введены ранее. Сенаторы считают, что президент США Дональд Трамп находится в состоянии «осознанного паралича» перед Россией, поэтому Конгресс США должен взять на себя ответственность по защите страны от действий Москвы. С помощью подобных мер сенаторы намерены оградить Соединенные Штаты от вмешательства со стороны Кремля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!