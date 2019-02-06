Сенат США поддержал санкции против союзников Сирии

Законопроект, предусматривающий санкции против Сирии и ее союзников, был принят в сенате Конгресса США. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ под названием «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке» был предложен сенатором-республиканцем Митчем Макконнеллом. Законопроект поддержали 77 из 100 сенаторов, после этого его должна одобрить палата представителей Конгресса. Однако, как отмечает ТАСС, ее лидеры заявили, что не собираются поддерживать данную инициативу.

Документ предусматривает санкции для Сирии, а также ее союзников, в частности, России и Ирана, за военную и иную помощь стране. Ограничения коснутся счетов и собственности юридических и физических лиц в американской юрисдикции, а также отказ в выдаче и аннулирование действующих виз США для таких лиц.

Ранее стало известно, что США перебросили на подконтрольные курдским формированиям территории на северо-востоке Сирии около 150 грузовиков с бронетехникой и генераторами. Предполагается, что генераторы будут использоваться для энергоснабжения и строительства новых военных баз США в регионе.

Гражданская война в Сирии идет с 2011 года. С осени 2015-го Россия по официальной просьбе сирийского правительства наносит удары по позициям террористов на территории Арабской Республики. Аналогичные действия ведет с 2014 года возглавляемая США международная коалиция, однако без разрешения Дамаска.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!