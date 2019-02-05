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США начали усиливать военное присутствие в Сирии

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США перебросили на подконтрольные курдским формированиям территории на северо-востоке Сирии около 150 грузовиков с бронетехникой и генераторами. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что накануне вечером грузовики пересекли КПП «Симелка» на иракско-сирийской границе, а во вторник достигли логистических центров ВС США в районах Хараб Ишк и Сиррин, которые американская сторона контролирует совместно с курдскими силами.

Предполагается, что генераторы будут использоваться для энергоснабжения и строительства новых военных баз США в регионе. По информации агентства, в Сирию также направлены многоцелевые бронированные автомобили Humwee.

Ранее 4 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что часть американских военных останется на территории Сирии для защиты Израиля. По его словам, Вашингтон защищает мир и тратит на это больше денег, чем кто-либо и когда-либо тратил в истории.

О выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над «Исламским государством» (запрещено в России) было объявлено в декабре 2018 года. Две тысячи военных должны покинуть страну в течение примерно двух-трех месяцев.

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