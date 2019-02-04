Трамп назвал причину оставить войска США в Сирии

Часть американских военных останется на территории Сирии для защиты Израиля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

«Мы намерены быть там, собираемся остаться. Мы должны защитить Израиль», — заявил глава государства.

По словам Трампа, Вашингтон должен защищать и другие вещи. В этой связи американский лидер отметил, что США защищают мир и тратят на это больше денег, чем кто-либо и когда-либо тратил в истории.

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Трамп в интервью также рассказал, что с помощью военной базы в Ираке намерен «приглядывать за Ираном, потому что Иран — это проблема». После этого президент Ирака Бархам Салех заявил, что Багдад не давал Трампу разрешения следить за Ираном со своей территории.

В декабре 2018 года Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над «Исламским государством» (запрещено в России). Две тысячи военных должны покинуть страну в течение примерно двух-трех месяцев.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с момента провозглашения еврейским государством независимости в 1948 году.

Кроме того, плохие отношения у еврейского государства и с Тегераном. В последнее время стороны активно обменивались угрозами и даже заявляли о готовности уничтожить друг друга. Это связано с тем, что иранские силы в Сирии помогают правительственным войскам бороться с противниками, а Израиль и США активно требуют их ухода из страны. Еврейское государство неоднократно указывало, что намерено противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с исламистским движением «Хезболла».

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