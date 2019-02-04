Ирак не разрешал Трампу следить за Ираном

Ирак не давал президенту США Дональду Трампу разрешения следить за Ираном со своей территории. Такое заявление сделал иракский лидер Бархам Салех, передает Reuters.

Салех отметил, что присутствие американских военных в стране — часть соглашения между государствами о противодействии терроризму, а разрешения следить за кем-то из Ирака Трамп не спрашивал.

Комментарий последовал за признанием главы Белого дома, что с помощью военной базы в Ираке он намерен «приглядывать за Ираном, потому что Иран — это проблема». В интервью CBS News он также отметил, что не намерен наносить удар по Ирану с иракской базы, а лишь хочет держать Тегеран в поле зрения.

Трамп добавил, что не согласен с мнением спецслужб США, что Иран не представляет серьезной опасности: «Они считают, что Иран — это прекрасный детский сад. Я на сто процентов не согласен. Это порочное государство, где убивают множество людей».

31 января сообщалось, что Трамп раскритиковал заявления представителей американской разведки об угрозе, исходящей от Ирана. Он назвал их наивными и заявил, что иранцы продолжают проводить ракетные испытания, и единственное, что их сдерживает, это ослабление экономики.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в мае 2018 года Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана.

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