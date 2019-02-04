Трамп усомнился в необходимости вторжения в Афганистан в 2001 году

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение целесообразность американского вторжения в Афганистан в 2001 году. Такое заявление он сделал в интервью CBS News.

В разговоре о переговорах с движением «Талибан» (запрещено в России), Трамп, отвечая на вопрос о том, можно ли верить его лидерам, сказал: «Должны ли мы были изначально туда [в Афганистан] вообще попасть — вопрос».

В ответ журналистка напомнила, что решение о военной операции было принято после террористических атак 2001 года, жертвами которых стали почти три тысячи человек. «Там [в Афганистане] они и были спланированы», — отметила она.

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«Наши войска находятся там уже почти 19 лет, мы хорошо сражаемся. (...) И я думаю, они [военные] устали, все устали. Нам надо прекратить эти бесконечные войны и вернуть своих ребят домой», — продолжил американский лидер.

Он также отметил, что говорил о необходимости вывести американские войска из Афганистана во время своей предвыборной кампании. В ответ на предположение, что после ухода войск боевики станут более активными и будут осуществлять новые террористические атаки, глава государства ответил, что «всегда найдутся какие-то аргументы». Он также несколько раз упомянул, что США ежегодно тратят на военное присутствие в Афганистане 50 миллиардов долларов.

В конце января стало известно, что американская делегация договорилась о принципах мирного соглашения с представителями действующего в Афганистане движения «Талибан». Отмечалось, что договоренность, хоть и предварительная, стала прорывом в процессе разрешения конфликта, который длится уже 17 лет.

В декабре 2018 года Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над «Исламским государством» (запрещено в России). Две тысячи военных должны покинуть страну в течение примерно двух-трех месяцев.

В конце 2018 года также появилась информация о возможном выводе американских войск из Афганистана.

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