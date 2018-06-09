Талибы решили ненадолго перестать убивать

Движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о временном прекращении огня после аналогичного решения правительства Афганистана. Как пишет The Telegraph, на такую меру талибы пошли впервые за 17 лет.

Члены движения намерены соблюдать перемирие три дня перед праздником Ид аль-Фитр (в России более известен как Ураза-байрам), который отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан. Как отмечается, талибы не станут трогать афганских силовиков, однако продолжат атаки на иностранных военных, а также не замедлят ответить в случае нападения.

В то же время членам «Талибана» посоветовали не приходить на массовые сборища в честь праздника, чтобы избежать столкновений с врагами. Газета указывает, что решение о перемирии — самое многообещающее действие талибов за последние десятилетия.

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7 июня власти Афганистана объявили о прекращении огня с 11 по 19 июня. Такое решение было принято после того, как Совет улемов выпустил фетву, в которой провозгласил нападения террористов-смертников харамом (грех, запретные действия) и противоречащими исламским учениям. Богословы также призвали власти Афганистана и «Талибан» прекратить конфликт. Вскоре после этого возле главного прохода к месту собрания Совета улемов был совершен теракт, 14 человек погибли. Ответственность за него взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России).

В апреле талибы объявили о начале нового наступления в Афганистане. Сообщалось, что их главными целями станут находящиеся в стране военные США, их союзники и агенты американской разведки.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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