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Президент Афганистана внял Божьей воле и помирился с талибами

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Ашраф Гани Ахмадзай

Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай объявил о временном перемирии с движением «Талибан» (запрещено в России). Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Правительство Исламской Республики Афганистан объявляет о прекращении огня с 27-го дня Рамадана по пятый день Ид аль-Фитра [ 11 по 19 июня] вслед за исторической фетвой Совета улемов», — говорится в сообщении. Президент добавил, что это касается только талибов, борьба с террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) и других группировок в указанный период продолжится.

Ашраф Гани Ахмадзай также подчеркнул, что прекращение огня — хорошая «возможность для талибов понять, что их насильственная кампания не завоевывает сердца и умы» местного населения. Временное перемирие также показывает, что правительство и граждане хотят мирного урегулирования конфликта, заявил он.

Праздник Ид аль-Фитр (в России более известен как Ураза-байрам) отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан.

Исламские богословы 4 июня выпустили фетву, в которой провозгласили нападения террористов-смертников харамом (грех, запретные действия) и противоречащими исламским учениям. Они также призвали власти Афганистана и движение «Талибан» прекратить конфликт и выразили недовольство присутствием на территории страны иностранных военных. Вскоре после этого возле главного прохода к месту собрания Совета улемов был совершен теракт, 14 человек погибли. Ответственность за него взяло на себя ИГ.

Движение «Талибан» образовалось в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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