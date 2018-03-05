Талибы решили отказаться от войны и поработать

Отряд из 70 бойцов афганского движения «Талибан» (запрещено в России) заявил о готовности присоединиться к мирному процессу при условии получения работы на трубопроводе, который пройдет из Туркмении в Индию через Афганистан и Пакистан (ТАПИ). Представители талибов уже провели переговоры по этому вопросу с властями провинции Герат, сообщает TOLO News.

«Вооруженный отряд, воюющий с правительственными силами, выразил готовность пойти на мир с властями, если им позволят обеспечивать безопасность на трубопроводе ТАПИ», — сообщил председатель провинциального совета Камран Ализай (Kamran Alizai). Власти выразили готовность принять условия боевиков и обеспечить им рабочие места в случае их присоединения к мирному процессу. Однако какую именно работу предложат выполнять боевикам, не уточняется.

Издание сообщает, что ранее отряд из 10 бойцов также сложил оружие в обмен на работу на проекте ТАПИ.

Издание The Diplomat приводило слова экспертов о вероятной обеспокоенности афганских властей тем, что талибы не будут сидеть сложа руки, в то время, как правительственная служба охраны будет находиться на подконтрольных им территориях, где будет проходить прокладка трубопровода.

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ТАПИ — проект магистрального газопровода протяженностью около двух тысяч километров. В феврале 2017-го издание The Diplomat также писало, что несмотря на сообщения о начале строительства афганского участка трубопровода, однако доказательств проведения каких бы то ни было работ не имеется.

Движение «Талибан» образовалось в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане.

В 2016-м талибы уже предлагали свои услуги по обеспечению безопасности государственных инфраструктурных объектов, таких как новая система линий электропередач CASA-1000 и ТАПИ. Некоторые эксперты полагают, что «Талибан» заинтересован в получении прибыли от контроля за некоторыми участками строительства, а также в возможном возвращении в Кабул.

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