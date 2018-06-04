Террорист пришел на митинг против терроризма и взорвался

Террорист-смертник подорвался в Кабуле во время встречи афганских религиозных лидеров, осудивших терроризм. Как пишет The Washington Post, в результате погибли 14 человек.

Взрыв произошел возле главного прохода к месту собрания Совета улемов Афганистана, на котором присутствовали примерно две тысячи мусульманских богословов. По данным полиции, среди жертв оказались семь священников, приглашенных правительством из разных частей страны.

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Перед атакой исламские богословы выпустили фетву, в которой провозгласили нападения террористов-смертников харамом (грех, запретные действия) и противоречащими исламским учениям. Они также призвали власти Афганистана и движение «Талибан» (запрещено в России) прекратить конфликт и выразили недовольство присутствием на территории страны иностранных военных.

«Талибан» дистанцировался от нападения. Ответственность за атаку не взяла на себя ни одна группировка.

Движение «Талибан» образовалось в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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