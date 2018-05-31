Собиравшийся порубить геев неонацист попал в психбольницу

Гомофоба-неонациста отправят в психиатрическую больницу на неопределенный срок за планирование атаки на геев во время тематической вечеринки в одном из баров Великобритании. Об этом сообщает The Mirror.

Итана Стэйблза (Ethan Stables) признали «очень опасной угрозой обществу».

Полицейские схватили 20-летнего Стэйблза по пути в заведение в городе Барроу-ин-Фернесс прошлым летом. На него поступила жалоба после того, как в своем Facebook он разместил запись о том, что «собирается на войну» и планирует зарезать «каждого из этих гомосексеков».

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Мужчина также записал видео, на котором он сжигает флаг цветов радуги и позирует на фоне изображения свастики.

Как пишет издание, в момент ареста при нем не нашли оружия, однако дома он хранил топор, мачете и ножи, которые, предположительно, собирался использовать для убийства. Над его кроватью висел флаг с нацистским символом. Следователи также обнаружили, что мужчина искал в интернете информацию, как создать бомбу своими руками, что делают в тюрьме с осужденными за убийство и разрешают ли заключенным стричься.

Стэйблза признали виновным в организации теракта и угрозе расправы еще в феврале, однако тюремный срок ему не назначили, так как у него «серьезные ментальные проблемы».

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