Геринг обвинил опубликовавшую расистский пост Мирославу Думу в гомофобии

Немецкий стилист Марк Геринг опубликовал в своем Instagram фотографию в футболке с портретом российского светского обозревателя и предпринимателя Мирославы Думы и надписью «Меня зовут Мирослава Дума. Я расист. Я гомофоб. Я трансфоб».
Так он выразил свое отношение к скандалу с пригласительной открыткой на парижский показ дизайнера Ульяны Сергеенко, в котором было использовано слово niggas («ниггеры»), считающееся неприемлемым в западном обществе. Образец показала в своем Instagram Мирослава Дума, что вызвало негодование в интернете, в том числе со стороны супермодели Наоми Кэмпбелл. В настоящее время пост удален, Дума принесла извинения. Сергеенко пояснила, что использовала в приглашении название песни рэпера Канье Уэста Niggas In Paris.
Комментаторы одобрили поступок Геринга, отметив, что ссылка на хип-хоп не является оправданием, и поинтересовались, где можно заказать такую же футболку.
Ранее влиятельный модный блог Diet Prada назвал инцидент «катастрофой» и «примером нетерпимости» и порекомендовал одевающимся у Сергеенко Рианне и Ким Кардашьян высказаться по поводу этой истории.
Марк Геринг (Marc Goehring) — немецкий стилист, редактор моды журнала и сайта 032c.