Российский дизайнер развязала международный скандал из-за поста о чернокожих

Российский дизайнер и кутюрье Ульяна Сергеенко накануне своего показа на Неделе моды в Париже стала героиней международного скандала после употребления слова niggas («ниггеры»). Об этом сообщает издание Garage.

Светский обозреватель Мирослава Дума показала в историях Instagram присланную дизайнером, ее подругой, пригласительную открытку. В ней Сергеенко процитировала рэперов Канье Уэста и Jay-Z и в шутку назвала подругу niggas («ниггеры»). «To my niggas in Paris», — гласила надпись на конверте, содержащая отсылку к песне Канье Уэста NP (Niggas in Paris).

A post shared by Mr. Ed Kavishe [OFFICIAL] (@mr.edkavishe) on Jan 23, 2018 at 4:40am PST

Пост Сергеенко разлетелся по Instagram, Twitter и другим соцсетям. В интернете шутку Сергеенко не поняли, и на нее обрушился шквал негативных комментариев и угрозы. Пост заметила и чернокожая топ-модель Наоми Кэмпбелл, призвавшая бойкотировать показ российского дизайнера и не оставаться равнодушными к проявлению расизма. «Серьезно? Зачем такое писать и публиковать? Вы все еще собираетесь на ее шоу?» — возмутилась звезда подиумов.

Позже Сергеенко удалила пост и принесла извинения. По ее словам, она изумилась, когда проснулась утром и получила сообщения «умри, белая дрянь» или «ты заслуживаешь худшего».

«Я родилась в маленьком городе в восточном Казахстане, моя дочь наполовину армянка, я никогда не делила людей на белых и черных. Канье Уэст — один из моих любимых музыкантов, и песня NP — одна из моих самых любимых. И да, иногда мы называем друг друга словом на букву "н", когда хотим верить, что мы такие же крутые, как те, кто поет ее. Я глубоко извиняюсь перед всеми, кого я могла обидеть», — написала Сергеенко в Instagram (пост закрыт для посторонних пользователей — прим. «Ленты.ру»).

За демонстрацию карточки с надписью извинилась и Дума. Она написала в Instagram, что считает слово оскорбительным. Благотворительный фонд «Планета мира», соучредителем которого она является, против расизма.

A post shared by Miroslava Duma (@miraduma) on Jan 23, 2018 at 9:07am PST

Тем не менее Думу исключили из совета директоров компании, владеющей англоязычным сайтом для мам The Tot.

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