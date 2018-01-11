На обложке Vogue усмотрели слишком белых женщин

В сети раскритиковали февральскую обложку британской версии журнала Vogue, обвинив издателей в расизме из-за совместной фотографии австралийских актрис Марго Робби и Николь Кидман. Об этом пишет The Daily Mail.

На обложке также была обозначена тема одного из материалов — «Нам нужно поговорить о расах». Критики заявили, что журнал выбрал «слишком белых» героинь и не счел нужным продемонстрировать расовое разнообразие.

«Было бы здорово увидеть пять девушек разных национальностей, а не двух белокурых женщин», — пишут читатели.

Несмотря на волну недовольства в комментариях под постом Vogue в Instagram, фотография обложки набрала более 32 тысяч лайков.

8 января под шквал критики попала компания H&M: покупатели усмотрели расизм в рекламе толстовки с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях», которую демонстрировал темнокожий ребенок. Из-за скандала несколько знаменитостей разорвали сотрудничество с ретейлером.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!