Знаменитости начали отказываться от работы с H&M из-за расистской рекламы

Канадский рэпер The Weeknd возмутился рекламной кампанией шведского бренда H&M и заявил, что больше не будет с ним работать. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Проснулся утром и был шокирован и смущен этой фотографией. Я глубоко оскорблен и больше никогда не буду работать с H&M», — написал The Weeknd. В недавней рекламе компании бренда снялся чернокожий мальчик, на него надели худи с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях».

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Рэпер регулярно сотрудничал с компанией, выпуская в коллаборации с ним одежду.

Ранее сообщалось, что ретейлер H&M (Hennes & Mauritz) обвинили в расизме после рекламы детской коллекции. Пользователи Twitter призвали к бойкоту компании, а также предположили, что маркетологи, придумывая эту рекламу, были пьяны. После критики H&M удалила снимки.

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