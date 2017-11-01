Всем селом

Эрдем Моралиоглу, британский дизайнер англо-турецкого происхождения, создал очередную ежегодную дизайнерскую коллаборацию с демократичным модным брендом H&M. До него с маркой сотрудничали Карл Лагерфельд, а также Lanvin, Kenzo, Balmain и другие знаменитые дома моды. Для Моралиоглу этот опыт тоже стал новым — дизайнер впервые, наряду с женской, создал мужскую коллекцию и рассказал об этом «Ленте.ру».

Вспомни, как все начиналось

Эрдем Моралиоглу родился в Канаде, экзотическое имя досталось ему от отца-турка. Мать Эрдема была британкой. Когда Эрдем выбрал себе профессию и завершил учебу в Ryerson University в Торонто, самым логичным шагом для молодого дизайнера стал переезд в Мекку нонконформистской моды — Лондон. В 2000 году он начал работать в ателье Вивьен Вествуд, изучать коллекции платьев в Музее Виктории и Альберта и параллельно учиться в магистратуре The Royal College of Art.

После защиты диплома Моралиоглу сменил Лондон на Нью-Йорк, а Вивьен Вествуд — на Диану фон Фюрстенберг, дизайнера столь же экстравагантного, но американского. Ее яркий и женственный стиль отразился и на стиле Эрдема, даже после того как он завершил сотрудничество с ее маркой и в 2005 году открыл собственную, назвав ее просто Erdem. Платья, платья и еще много платьев — ярких и женственных, идущих почти к любой фигуре. Их носят Кира Найтли, Эмма Уотсон, Гвинет Пэлтроу, Эмма Стоун, Джессика Честейн и другие актрисы. Меган Маркл, подруга принца Гарри, привлекла внимание множества таблоидов, появившись в наряде Erdem в компании своего бойфренда на свадьбе знакомых. Платья стали визитной карточкой Erdem и принесли модельеру несколько премий — от Swarovski British Fashion Council Fashion Enterprise Award в 2007 до приза Британского модного совета (British Fashion Council) в номинации Establishment Designer.

Модно и демократично

В поле зрения и интересов модного бренда H&M, по словам креативного консультанта H&M Анн-Софи Йоханссон, Эрдем Моралиоглу попал еще на показе его дипломной коллекции в The Royal College of Art. В 2014 году модельера, на тот момент уже успешного главу собственной марки и лауреата премии Британского модного совета в номинации «Лучший женский дизайнер», пригласили судить конкурс H&M Design Award. «Мы всегда держали Erdem в поле зрения и хотели сотрудничать с Эрдемом Моралиоглу, — отмечает Йоханссон, — но договориться нам удалось только год назад».

Традиция дизайнерских коллабораций H&M началась еще в 2004 году с сотрудничества с Карлом Лагерфельдом и превратилась в довольно успешную историю. «Каждый год мы предлагаем покупателям новые коллаборации — нечто совершенно особенное, отличающееся от того, что они видели прежде, — поясняет Анн-Софи Йоханссон. — Дизайнерские коллаборации укрепляют позиции H&M как модного бренда, объясняют нашу бизнес-концепцию — мода и качество по лучшей цене и доступные для всех, доказывают, что дизайн — это необязательно вопрос больших денег».

Фото: H&M 1 /6

Год от года коллаборационные дизайнерские коллекции H&M вызывают все больший покупательский ажиотаж. Вещи из линеек, разработанные совместно с Balmain в 2015 году и с Kenzo в 2016 году, покупатели расхватали практически полностью в первые дни и даже часы после старта продаж. Такие же надежды возлагаются и на коллекцию, придуманную Эрдемом Моралиоглу, хотя, как говорит Анн-Софи Йоханссон, она для многих молодых поклонников моды станет первым знакомством с его творчеством. Есть все основания надеяться, что это знакомство положит начало замечательной дружбе.

«Дизайнерские коллаборации позволяют уничтожать барьеры в моде, — рассказывает креативный консультант H&M. — В каждой новой коллаборации мы просим дизайнеров продемонстрировать квинтэссенцию их стиля и их бренда — при условии полной творческой свободы. Причем когда мы демонстрируем дизайнерам первые образцы коллекции по их эскизам, они всегда удивляются, что мы смогли изготовить их на таком высоком уровне». Что касается Моралиоглу, то он поделился контактами и познакомил H&M со своей любимой фабрикой Harris Tweed — одним из множества небольших производителей, с которыми сотрудничает.

В H&M обещают, что Эрдем позаботился не только о клиентках с фигурами Киры Найтли, которые давно оценили его платья, но и о девушках с более пышными формами. Также есть одежда и аксессуары для мужчин. Впрочем, по отзывам модных критиков, оценивших коллекцию по ролику, снятому известным режиссером Базом Лурманном, многие вещи из мужской линейки выглядят унисекс и вполне могут понравиться женщинам.

Видео со съемок рекламной кампании Erdem x H&M H&M

«Раньше я ходил в H&M за нижним бельем» — Эрдем Моралиоглу о коллаборации

Признаться, когда меня пригласили сотрудничать, я был взволнован. Это просто супер — последовать примеру тех известных персона и марок, которые уже сотрудничали с H&M. Мне особенно нравилось то, что люди в разных странах, которые ничего не знают и даже никогда не слышали обо мне как дизайнере, смогут взять и купить мои вещи, носить их. Это что-то необыкновенное, на самом деле, честно говоря, я еще до конца не осознал масштабы происходящего.

Главный плюс таких больших сетей, как H&M, — то, что они есть повсюду, почти во всех странах мира, в любых уголках. Клиентура бренда составляет огромное, просто глобальное комьюнити — сотни разных людей ходят в одни и те же магазины за модной одеждой, формируя так свой стиль. Сам я раньше ходил в H&M только за базовой одеждой, прежде всего за нижним бельем. Но теперь я очень доволен тем, что могу пойти и выбрать себе что-то интересное из мужской коллекции Erdem x H&M. Это же первая коллекция одежды и аксессуаров для мужчин, которую я вообще сделал.

Фото: H&M 1 /6

В работе над коллаборацией было много разных источников вдохновения. Чтобы коллаборация появилась, они должны были сойтись воедино. Как и в прошлых коллекциях для Erdem, больше всего я думал о своем детстве. Вспоминал вещи, которые носила моя мать, которые покупали моей сестре, когда мы были еще детьми и подростками. Ну и еще одна фантазия легла в основу коллекции: я воображал себе компанию друзей, которые все вместе едут на выходные в деревенский дом в живописной английской глубинке, находят там в кладовке все эти обманчиво старомодные вещи и комбинируют их на свой собственный оригинальный лад.

Мой главный принцип в моде — постоянство. Мне нравится делать вещи, которые не утратят актуальность через пять или десять лет, сохранят все заложенные в них смыслы и будут вызывать такой же резонанс, как и тогда, когда коллекция была только выпущена. Молодые люди быстро меняют свои вкусы и привычки, и я рад, что могу предложить этим юношам и девушкам, причем многим юношам и девушкам, в этом непостоянном возрасте вещи, которые останутся в их гардеробе и спустя годы.