H&M показал модели из коллаборации с Erdem

Шведский модный бренд демократичной одежды H&M показал модели из своей коллаборации с британской маркой Erdem, сообщает британский Vogue.

Дизайнер марки Эрдем Моралиоглу (Erdem Moralioglu) разработал несколько десятков предметов одежды и аксессуаров для мужчин и женщин, в том числе костюмы-пижамы, жаккардовые свитеры, кружевные блузки, толстовки с принтом. В коллекции также предлагается пальто из искусственного меха с принтом под леопарда, классические пиджаки и брюки, парки с искусственным мехом, женские твидовые жакеты и юбки с запахом, платья, юбки и рубашки с цветочным принтом.

Фото: H&M 1 /5

В линии аксессуаров предлагаются рюкзаки с принтом, бижутерия, сумки, стилизованные под ридикюли 1950-х годов, туфли на каблуке, жаккардовые слипоны, а также ботинки, платки, чулки и носки с фирменным цветочным принтом.

Фото: H&M 1 /5

Рекламный ролик коллаборации снял режиссер Бэз Лурманн. Коллекция появится в продаже в октябре 2017 года.

Erdem — британский модный бренд, основанный в 2005 году дизайнером Эрдемом Моралиоглу, выпускником Royal College of Art. Шесть раз удостаивался награды Британского совета моды (British Fashion Council) и других наград. Одежда Erdem продается в крупных модных универмагах (Barneys New York, Bergdorf Goodman, Joyce, Colette, Dover Street Market, Selfridges, Harvey Nichols).