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H&M снял фильм о коллаборации с Erdem

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Видео: H&M / YouTube

Шведская компания H&M объявила о старте совместного проекта с британской маркой Erdem. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 14 июля. Видеоролик о грядущей кампании опубликован на YouTube.

Вещи для мужчин и женщин поступят в продажу осенью, подробности дизайна пока не раскрываются. Новинки будут представлены и избранных магазинах H&M.

H&M — производитель и ретейлер женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте масс-маркет, а также товаров для дома. Компания основана в 1947 году в Швеции, штаб-квартира находится в Стокгольме.

С 2004 года бренд создает совместные лимитированные коллекции с известными дизайнерами и модными домами, в том числе Карлом Лагерфельдом, Стеллой Маккартни, Versace и Balmain.

В конце мая 2017 года флагманский магазина марки открылся в центре Москвы. Половина доходов магазина в первые дни продаж была направлена на нужды Фонда помощи детям «Обнаженные сердца» и на реализацию программ по инклюзивному образованию.

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