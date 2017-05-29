Москвичи выстроились в очередь на вход в новый H&M

В центре Москвы, на Тверской улице, открылся флагманский магазин марки H&M. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру». В очередь перед открытием выстроились более 1 000 человек.

В торжественной церемонии открытия приняли участие певец, актер и победитель конкурса «Евровидение» Дима Билан. «Мы очень рады видеть такое большое количество поклонников H&M. Теперь мода и качество по оптимальной цене стали еще ближе и доступнее для всех жителей Москвы! Добро пожаловать в самый большой и модный магазин H&M!», — сказал генеральный директор компании в России и Казахстане Саэд Эль-Ашкар.

Фото: пресс-служба H&M 1 /5

Половина доходов магазина в первые дни продаж направляется на нужды Фонда помощи детям и на реализацию программ по инклюзивному образованию.

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H&M — производитель и ретейлер женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте масс-маркет, а также товаров для дома. Компания основана в 1947 году в Швеции, штаб-квартира находится в Стокгольме.

С 2004 года бренд создает совместные лимитированные коллекции с известными дизайнерами и модными домами, в том числе Карлом Лагерфельдом, Стеллой Маккартни, Versace и Balmain.