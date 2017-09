H&M порадует поклонников The Weeknd

Шведский масс-маркетный бренд H&M выпустит коллекцию одежды совместно с канадским певцом The Weeknd. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщила «Ленте.ру» пресс-служба бренда.

В нее войдут 18 предметов одежды и аксессуаров. Вещи, среди которых куртка-бомбер лилового цвета с изображением тигра и змеи, поступят в продажу во все магазины бренда, имеющие мужской отдел 28 сентября. Подробности и цены пока не разглашаются.

Фото: пресс-служба H&M

H&M — производитель и ретейлер женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте масс-маркет, а также товаров для дома. Компания основана в 1947 году в Швеции, штаб-квартира находится в Стокгольме.

The Weeknd (настоящее имя — Абель Макконнен Тесфайе) — канадский певец, автор песен и продюсер эфиопского происхождения. В 2016 году он стал лицом бренда H&M. В этом качестве The Weeknd уже принял участие в проекте Selected By и выбрал несколько вещей из весенней коллекции марки.