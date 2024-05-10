Байден распорядился направить Киеву военную помощь на 400 миллионов долларов

Президент США Байден поручил направить Киеву военную помощь на 400 млн долларов

Президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь в размере 400 миллионов долларов. Соответствующий документ был опубликован на сайте Белого дома.

В меморандуме отмечается, что американский президент предоставил госсекретарю полномочия выделить оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине на общую сумму до 400 миллионов долларов.

Ранее издание Politico сообщало, что в новый пакет помощи Киеву войдут ракеты Stinger для систем Patriot, а также БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.