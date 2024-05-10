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19:17, 10 мая 2024Мир

Байден распорядился направить Киеву военную помощь на 400 миллионов долларов

Президент США Байден поручил направить Киеву военную помощь на 400 млн долларов

Фото: Craig Hudson / Reuters

Президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь в размере 400 миллионов долларов. Соответствующий документ был опубликован на сайте Белого дома.

В меморандуме отмечается, что американский президент предоставил госсекретарю полномочия выделить оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине на общую сумму до 400 миллионов долларов.

Ранее издание Politico сообщало, что в новый пакет помощи Киеву войдут ракеты Stinger для систем Patriot, а также БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.

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