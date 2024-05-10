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18:19, 10 мая 2024Мир

США объявят о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов

Politico: США объявят о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

США в пятницу объявят о новом пакете военной помощи Киеву на 400 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник среди американских чиновников и соответствующий документ.

Новый пакет помощи будет включать ракеты Stinger для систем Patriot, а также БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.

8 мая официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил о работе над новыми пакетами военной помощи Украине. Однако, по его словам, в США пока не готовы говорить о сроках их выделения.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал военную помощь Украине инвестициями, потому что большая часть средств пойдет на производство оружия на американских заводах.

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