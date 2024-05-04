Блинкен назвал новую миллиардную военную помощь Украине инвестициями в США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая миллиардная военная помощь страны Украине останется инвестициями в стране. Его слов приводит РИА Новости.

Во время мероприятия института Маккейна Блинкен назвал новую помощь Украине инвестициями в США и подчеркнул, что поддержка Киева идет на пользу стране.

«Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине», — отметил он.

20 апреля Конгресс США принял проект о выделении Украине дополнительной помощи. Документ о направлении Киеву поддержки почти на 61 миллиард долларов поддержали более 310 конгрессменов, 112 высказались против.

