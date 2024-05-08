США заявили о работе над новыми пакетами военной помощи Украине

Госдепартамент: США работают над новыми пакетами военной помощи Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил о работе над новыми пакетами военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты пока не готовы говорить о сроках их выделения. «Вы можете их ожидать, но я не собираюсь предоставлять сроки или день, когда будет объявление», — отметил он.

Ранее экс-помощник госсекретаря США, бригадный генерал Марк Киммитт заявил, что нынешней помощи стран Запада Вооруженным силам Украины недостаточно, и она не повлияет на продвижение российских войск. Он также сослался на военного аналитика Сета Джонса, указав, что сейчас ВСУ находятся «во все более опасном положении».

4 мая госсекретарь США Энтони Блинкен назвал военную помощь Украине инвестициями, потому что большая часть средств пойдет на производство оружия на американских заводах. С одной стороны, это дает США рабочие места, а с другой, помогает Киеву.