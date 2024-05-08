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08:21, 8 мая 2024Мир

В США заявили о недостатке нынешней помощи Украине

Экс-помощник госсекретаря США Киммитт: нынешней помощи Запада ВСУ недостаточно

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Нынешней помощи стран Запада Вооруженным силам Украины (ВСУ) недостаточно, и она не повлияет на продвижение российских войск. Об этом написал экс-помощник госсекретаря США, бригадный генерал Марк Киммитт в статье для газеты Politico.

«Хотя боеприпасы вскоре могут достичь передовых частей, правда в том, что если США и их союзники не увеличат свою поддержку, то ее, вероятно, будет слишком мало и поступит она слишком поздно (...) Решение Конгресса [о помощи] было необходимо, но этого недостаточно, чтобы обратить вспять ухудшающуюся ситуацию на Украине», — рассказал военный аналитик.

Киммитт также сослался на военного аналитика Сета Джонса, указав, что сейчас ВСУ находятся «во все более опасном положении». Он также процитировал его слова о том, что «без четкой стратегии США и постоянных поставок западного оружия, разведки и обучения Россия может победить».

Ранее бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что дальнейшая помощь западных стран Украине может привести к конфликту России с Европой.

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      Максим Габриелян
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