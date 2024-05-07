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09:43, 7 мая 2024Мир

В США предупредили о последствиях помощи Запада Украине

Макгрегор: помощь западных стран Украине может привести к войне России с Европой

Фото: Thomas Peter / Reuters

Дальнейшая помощь западных стран Украине может привести к войне России с Европой. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Учитывая, что украинские силы терпят крах, было бы разумно приостановить дальнейшую военную помощь и посоветовать Киеву попросить о прекращении огня», — отметил он.

В противном случае это может привести к непосредственному конфликту России с Европой, к которой США не готовы, рассказал Макгрегор.

«[Президент Франции Эммануэль] Макрон явно зашел слишком далеко, и мы ничего ему не сделали. Итог: Москва больше не потерпит ударов по своей территории», — добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон своими высказываниями об отправке солдат на Украину и использовании Киевом британского оружия инициировали «беспрецедентный виток напряженности».

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      Лина Пивоварова
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