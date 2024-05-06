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12:48, 6 мая 2024Мир

В Кремле назвали опасной риторику Франции и Великобритании по Украине

Песков назвал опасной риторику Франции и Британии по отправке солдат на Украину
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал риторику Франции и Великобритании о возможной отправке европейских военных на Украину опасной. Его цитирует РИА Новости.

По словам Пескова, президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон инициировали «беспрецедентный виток напряженности» своими высказываниями об отправке солдат на Украину и использовании британского оружия.

«Это все очень такая опасная риторика», — отметил представитель Кремля.

Эммануэль Макрон неоднократно говорил, что абсолютно не исключает отправку войск на Украину.

Дэвид Кэмерон заявил о праве Вооруженных сил Украины самостоятельно выбирать цели для ударов британским оружием.

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      Лина Пивоварова
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