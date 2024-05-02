Макрон в очередной раз подтвердил намерение отправить войска на Украину
Макрон заявил, что абсолютно не исключает отправку войск на Украину
Париж подтверждает намерение отправить французских военнослужащих на Украину. С таким заявлением в интервью журналу The Economist выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Абсолютно. Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает», — ответил он на вопрос, до сих пор ли в Елисейском дворце рассматривают дислокацию французской армии на Украине.
Макрон также в очередной раз подтвердил намерение и дальше помогать Украине оружием. При этом глава государства подчеркнул, что сохранение авторитета Франции вынуждает его не раскрывать все военные планы.
В конце февраля Макрон уже допускал возможность отправки западных сухопутных войск на территорию Украины.