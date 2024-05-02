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13:49, 2 мая 2024Мир

Макрон в очередной раз подтвердил намерение отправить войска на Украину

Макрон заявил, что абсолютно не исключает отправку войск на Украину

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Париж подтверждает намерение отправить французских военнослужащих на Украину. С таким заявлением в интервью журналу The Economist выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Абсолютно. Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает», — ответил он на вопрос, до сих пор ли в Елисейском дворце рассматривают дислокацию французской армии на Украине.

Макрон также в очередной раз подтвердил намерение и дальше помогать Украине оружием. При этом глава государства подчеркнул, что сохранение авторитета Франции вынуждает его не раскрывать все военные планы.

В конце февраля Макрон уже допускал возможность отправки западных сухопутных войск на территорию Украины.

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      Виктория Кондратьева
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