Bloomberg: МИД Британии дал ВСУ право выбирать цели ударов британским оружием

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют право самостоятельно выбирать цели ударов по России с использованием британского оружия. Такой комментарий агентству Bloomberg дал глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

«Что касается того, что делают украинцы, на наш взгляд, это именно их решение о том, как использовать это оружие», — сказал дипломат, подчеркнув, что у украинцев «безусловно есть право наносить ответные удары по России».

Ранее Кэмерон заявил в беседе с Reuters, что удары ВСУ по российской территории с использованием оружия из Лондона легитимны. Позже агентство отозвало статью с высказыванием министра, однако через некоторое время снова ее опубликовало, оставив в неизменном виде цитату о праве Киева использовать британское оружие для ударов по российской территории.