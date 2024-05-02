Лондон назвал легитимными удары Украины по России с помощью британского оружия

Глава МИД Британии Кэмерон: удары по РФ с помощью британского оружия легитимны

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории с использованием британского оружия легитимны. Об этом в интервью агентству Reuters заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

«Украина имеет такое право», — подчеркнул дипломат, говоря об ударах украинской армии по целям внутри территории России.

Ранее стало известно, что в ночь на четверг 2 мая системы противовоздушной обороны сбили 12 беспилотников ВСУ над пятью российскими регионами.