Пять регионов России за ночь пытались атаковать 12 беспилотников

Минобороны: системы ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ над пятью регионами России

В ночь на четверг, 2 мая, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Пять беспилотников самолетного типа перехватили над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и по одному над Курской и Белгородской областями.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористические атаки по объектам на территории России. Там не привели других подробностей о попытках атак ВСУ.

Несколькими днями ранее, 26 апреля, за ночь над Кубанью сбили 66 беспилотников, еще два дрона поразили в Крыму. В Краснодарском крае беспилотники ВСУ пытались ударить по нескольким нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и военному аэродрому у станицы Кущевская.