Описана хронология атаки 66 беспилотников на Краснодарский край

Атаковавшие Краснодарский край беспилотники пытались ударить по НПЗ и аэродрому

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атаковали Краснодарский край в ночь на субботу, 27 апреля, пытались ударить по нескольким нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и военному аэродрому у станицы Кущевская. Хронологию атаки описала Baza в Telegram-канале.

По информации издания, атака беспилотников началась около трех часов утра и длилась полтора часа. Первые беспилотники — их было более 10 штук — направлялись в сторону военного аэродрома. Никто, по предварительным данным, не пострадал.

Затем ВСУ выпустили около 17 беспилотников на нефтеперерабатывающий завод у поселка городского типа Ильинское. В результате оказалась повреждена установка АТ-1, начался пожар, который впоследствии ликвидировали.

Кроме того, 12 беспилотных устройств атаковали нефтезавод в Славянске-на-Кубани, где оказалась повреждена ректификационная колонна. Там также начался пожар, который удалось быстро потушить.

Всего за ночь, по данным Минобороны, над Кубанью сбили 66 беспилотников. Еще два поразили в Крыму. Ведомство назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.