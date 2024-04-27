Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:28, 27 апреля 2024Россия

Описана хронология атаки 66 беспилотников на Краснодарский край

Атаковавшие Краснодарский край беспилотники пытались ударить по НПЗ и аэродрому

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атаковали Краснодарский край в ночь на субботу, 27 апреля, пытались ударить по нескольким нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и военному аэродрому у станицы Кущевская. Хронологию атаки описала Baza в Telegram-канале.

По информации издания, атака беспилотников началась около трех часов утра и длилась полтора часа. Первые беспилотники — их было более 10 штук — направлялись в сторону военного аэродрома. Никто, по предварительным данным, не пострадал.

Затем ВСУ выпустили около 17 беспилотников на нефтеперерабатывающий завод у поселка городского типа Ильинское. В результате оказалась повреждена установка АТ-1, начался пожар, который впоследствии ликвидировали.

Кроме того, 12 беспилотных устройств атаковали нефтезавод в Славянске-на-Кубани, где оказалась повреждена ректификационная колонна. Там также начался пожар, который удалось быстро потушить.

Всего за ночь, по данным Минобороны, над Кубанью сбили 66 беспилотников. Еще два поразили в Крыму. Ведомство назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Описана хронология атаки 66 беспилотников на Краснодарский край

      Иран заявил о намерении освободить экипаж задержанного судна

      Россия начала проводить половину платежей в Китай через третьи страны

      Москвичей попросили быть внимательнее на улице из-за непогоды

      Россиянин подкараулил жену возле работы и ранил ее ножом из-за отказа поговорить

      Россиянам назвали способы избежать инсульта

      В России освободили от пограничного контроля один тип транспортных средств

      Винер заявила о попытках уничтожить российскую гимнастику

      Снайпер ВС России рассказал о ликвидации афроамериканских наемников ВСУ

      Артемий Лебедев словами «нам и не снилось» описал одну особенность жизни в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше