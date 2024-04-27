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07:42, 27 апреля 2024Россия

Минобороны заявило о перехвате за ночь 68 дронов ВСУ над двумя регионами России

Минобороны России: силы ПВО перехватили 66 дронов над Кубанью, еще 2 над Крымом

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В ночь на субботу, 27 апреля, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 68 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Ведомство уточнило, что 66 украинских беспилотников сбили над территорией Краснодарского края, еще два — над Крымом. Минобороны назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В ночь на 27 апреля жители Славянска-на-Кубани сообщали о взрывах. Губернатор Вениамин Кондратьев впоследствии отчитывался о подавлении 10 дронов. По его данным, они пытались атаковать атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры в Славянском, Северском и Кущевском районах Кубани.

Ранее, в декабре 2023 года, президент России Владимир Путин предупреждал министра обороны Сергея Шойгу, что «маленькие дрончики» из фанеры также представляют опасность для российской инфраструктуры. По его словам, пропускать такие беспилотники на территорию России нельзя.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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