Путин предупредил Минобороны об опасности «маленьких дрончиков»

Президент Путин предупредил Министерство обороны об опасности маленьких дронов

Маленькие дроны также представляют опасность для российской инфраструктуры. Об этом Министерство обороны страны предупредил президент России Владимир Путин во время заседания коллегии оборонного ведомства. Трансляция коллегии ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, российская система противовоздушной обороны работает безупречно, однако стоит обращать внимание и на «дрончики» из фанеры.

«Конечно, наши известные системы "Панцири", "Буки", С-300, С-400 работают безотказно, они лучшие в мире без всякого преувеличения. Но то, на что мы раньше не обращали внимания, считали, что это какая-то мелочь, какая-то фанера, какие-то маленькие там дрончики, которые летают — нет, оказалось, что и это наносит ущерб», — обратил внимание Минобороны президент.

Глава государства отметил, что пропускать маленькие дроны ни в коем случае нельзя.

Ранее в ходе того же мероприятия Путин говорил о задачах оснащать российские войска перспективными видами вооружения, в том числе роботизированными комплексами и боевыми лазерами.