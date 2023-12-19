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14:10, 19 декабря 2023Россия

Путин предупредил Минобороны об опасности «маленьких дрончиков»

Президент Путин предупредил Министерство обороны об опасности маленьких дронов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Маленькие дроны также представляют опасность для российской инфраструктуры. Об этом Министерство обороны страны предупредил президент России Владимир Путин во время заседания коллегии оборонного ведомства. Трансляция коллегии ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, российская система противовоздушной обороны работает безупречно, однако стоит обращать внимание и на «дрончики» из фанеры.

«Конечно, наши известные системы "Панцири", "Буки", С-300, С-400 работают безотказно, они лучшие в мире без всякого преувеличения. Но то, на что мы раньше не обращали внимания, считали, что это какая-то мелочь, какая-то фанера, какие-то маленькие там дрончики, которые летают — нет, оказалось, что и это наносит ущерб», — обратил внимание Минобороны президент.

Глава государства отметил, что пропускать маленькие дроны ни в коем случае нельзя.

Ранее в ходе того же мероприятия Путин говорил о задачах оснащать российские войска перспективными видами вооружения, в том числе роботизированными комплексами и боевыми лазерами.

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