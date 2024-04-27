Жители Краснодарского края сообщили о взрывах

Жители Краснодарского края сообщили о звуках взрывов и зареве от пламени

Взрывы прогремели в пригороде Славянска-на-Кубани Краснодарского края. В небе видно яркое зарево. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как рассказали местные жители, около 4:00 ночи субботы, 27 апреля, был слышен звук мотора в небе, а затем звуки взрывов. Рядом с городом видно яркое зарево от пламени.

Официальной информации о происшествии пока нет.

Ранее торговые павильоны загорелись на центральном рынке в моногороде Невинномысске в Ставропольском крае. На кадрах запечатлен взрыв, а также слышно, как от огня складываются торговые павильоны. После полуночи 27 апреля удалось локализовать пожар, охвативший площадь в 1 000 квадратных метров. Позже возгорание было ликвидировано.