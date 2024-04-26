Пожар и взрыв произошли на центральном рынке российского города

МЧС: торговые павильоны на площади 1 тыс. кв. м загорелись в Невинномысске

Торговые павильоны загорелись на центральном рынке в моногороде Невинномысске в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.

Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, его тушат. Предварительно, никто не пострадал.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash, запечатлен взрыв, а также слышно, как от огня складываются торговые павильоны.

Вечером 21 апреля в Астрахани загорелись крыша магазина и торговые павильоны. Огонь охватил торговые ряды на одном из крупнейших рынков города — Большие Исады. Пожар распространился на площади 1200 квадратных метров, его удалось локализовать.