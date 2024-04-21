На одном из крупнейших рынков Астрахани загорелись торговые павильоны

МЧС: в Астрахани произошел пожар на крыше магазина и в торговых павильонах

Вечером в воскресенье, 21 апреля, в Астрахани загорелись крыша магазина и торговые павильоны. Пожар распространился на площади 1200 квадратных метров, его удалось локализовать. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 90 специалистов и 21 единица техники.

«Из-за плотной застройки сохраняется угроза перехода огня на соседние строения», — сообщили ТАСС в министерстве. Уточнятся, что огонь охватил торговые ряды на одном из крупнейших рынков города — «Большие Исады».

Ранее сообщалось о крупном пожаре на ферме в Бирском районе Башкирии. Площадь возгорания достигла 1200 метров. Огонь полностью охватил здание фермы, а также гараж, баню и сарай, которые находились под одной крышей.