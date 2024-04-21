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20:48, 21 апреля 2024Россия

На одном из крупнейших рынков Астрахани загорелись торговые павильоны

МЧС: в Астрахани произошел пожар на крыше магазина и в торговых павильонах
СюжетПожар в Астрахани

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Вечером в воскресенье, 21 апреля, в Астрахани загорелись крыша магазина и торговые павильоны. Пожар распространился на площади 1200 квадратных метров, его удалось локализовать. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 90 специалистов и 21 единица техники.

«Из-за плотной застройки сохраняется угроза перехода огня на соседние строения», — сообщили ТАСС в министерстве. Уточнятся, что огонь охватил торговые ряды на одном из крупнейших рынков города — «Большие Исады».

Ранее сообщалось о крупном пожаре на ферме в Бирском районе Башкирии. Площадь возгорания достигла 1200 метров. Огонь полностью охватил здание фермы, а также гараж, баню и сарай, которые находились под одной крышей.

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