Крупный пожар произошел на российской ферме

На ферме в Башкирии произошел крупный пожар

В Бирском районе Башкирии на ферме произошел крупный пожар, возгорание достигло 1200 метров. Об этом сообщает республиканской ГУ МЧС в Telegram-канале.

Там уточнили, что огонь охватил полностью здание фермы, а также гараж, баню и сарай, которые находились под одной крышей.

«Сгорели 80 овец, восемь телят и 50 кур. Еще 20 овец хозяин успел вывести из горящего здания», — говорится в сообщении ведомства. Также ожоги рук получил мужчина 1969 года рождения.

На месте работает дознаватель МЧС России.

Ранее в сети появились кадры предполагаемого пожара, который начался у местной нефтебазы в Воронеже. На кадрах видны оранжевые клубы дыма и световые вспышки. Звуков взрывов на видео нет. При этом, по словам местных жителей, до начала пожара были слышны звуки взрывов.

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