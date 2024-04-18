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08:23, 18 апреля 2024Россия

Пожар около нефтебазы в Воронеже сняли на видео

В сети опубликовали кадры предполагаемого пожара у нефтебазы в Воронеже

В сети появились кадры предполагаемого пожара, который начался у местной нефтебазы в Воронеже. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видны оранжевые клубы дыма и световые вспышки. Звуков взрывов на видео не слышно.

Пожар около нефтебазы в ангаре с пиломатериалами и станками на улице Новосибирская в Воронеже начался в ночь на четверг, 18 апреля. До начала пожара, по словам местных, были слышен громкий взрыв.

В Воронежской областью в ночь на четверг, 18 апреля, объявляли режим опасности атаки беспилотников — он продлился более девяти часов. Впоследствии губернатор Александр Гусев сообщил, что в результате атаки дрона пострадала пенсионерка.

Всего за минувшую ночь, по информации Минобороны, над регионами России уничтожили и перехватили две ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов РСЗО Vampire, 20 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 5 малоразмерных воздушных шаров. Из них один беспилотник и три малоразмерных шара уничтожили в небе над Воронежской областью.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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