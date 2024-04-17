Пенсионерка пострадала при атаке беспилотника на российский регион

Гусев: женщина 1956 года рождения пострадала при атаке БПЛА на Воронеж

В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадала женщина 1956 года рождения. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, пенсионерка находится под наблюдением врачей. Также повреждения получили пилорама и два частных домовладения.

«На месте работают оперативные службы, мои заместители и мэр города. Ситуацию держу под контролем», — подчеркнул Гусев.

Вечером 17 апреля силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили украинский беспилотник в небе над Воронежем.

Также ВСУ второй раз с начала специальной военной операции (СВО) предприняли попытку нанести удар по Татарстану. Как рассказали в Минобороны, украинский беспилотник сбили над республикой около 11:20 по московскому времени.