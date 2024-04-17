Украинский БПЛА сбили над российским регионом

Губернатор Гусев: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Воронежем

Силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в небе над Воронежем сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.

По предварительной информации, при падении беспилотника было повреждено промышленное здание. На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы, подчеркнул губернатор. Туда же отправились представители областного правительства и городской администрации.

«Внимание! На территории региона объявлен режим опасности атаки БПЛА. Оперативная ситуация контролируется», — предупредил губернатор.

Ранее БПЛА сбили в Белгородской области. Дрон самолетного типа был поражен в 14:30 по московскому времени.

Также ВСУ второй раз с начала специальной военной операции (СВО) предприняли попытку нанести удар по Татарстану. Как рассказали в Минобороны, украинский беспилотник сбили над республикой около 11:20 по московскому времени.