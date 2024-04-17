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11:51, 17 апреля 2024Россия

Украина вновь попыталась атаковать Татарстан

Минобороны сообщило об уничтожении силами ПВО беспилотника ВСУ над Татарстаном
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаки по Республике Татарстан. Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 11:20 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку удара по территории региона, уничтожив беспилотник самолетного типа.

Впервые ВСУ атаковали Татарстан 2 апреля, запустив по региону три беспилотника. Один из дронов ударил по нефтеперерабатывающему заводу на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга», еще два — по студенческому общежитию в Елабужском районе. В результате пострадали 14 учащихся из девяти стран, в том числе Киргизии и африканских государств.

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Помимо этого, 11 апреля Украина впервые с начала специальной военной операции атаковала Мордовию. Тогда над регионом сбили два беспилотника. По данным главы республики Артема Здунова, никто не пострадал. 17 апреля Киев предпринял новую попытку удара, однако в 8:00 по московскому времени дрон ВСУ уничтожили российские средства ПВО.

ЖЗЛ
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