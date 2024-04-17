Украина вновь попыталась атаковать Татарстан

Минобороны сообщило об уничтожении силами ПВО беспилотника ВСУ над Татарстаном

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаки по Республике Татарстан. Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 11:20 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку удара по территории региона, уничтожив беспилотник самолетного типа.

Впервые ВСУ атаковали Татарстан 2 апреля, запустив по региону три беспилотника. Один из дронов ударил по нефтеперерабатывающему заводу на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга», еще два — по студенческому общежитию в Елабужском районе. В результате пострадали 14 учащихся из девяти стран, в том числе Киргизии и африканских государств.

Помимо этого, 11 апреля Украина впервые с начала специальной военной операции атаковала Мордовию. Тогда над регионом сбили два беспилотника. По данным главы республики Артема Здунова, никто не пострадал. 17 апреля Киев предпринял новую попытку удара, однако в 8:00 по московскому времени дрон ВСУ уничтожили российские средства ПВО.