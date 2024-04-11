Украина впервые с начала СВО атаковала Мордовию. Над регионом сбили два беспилотника

Глава Мордовии Артем Здунов сообщил о двух сбитых над регионом беспилотниках

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с начала российской специальной военной операции (СВО) атаковали Мордовию. В ночь на четверг, 11 апреля, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом два беспилотника.

Всего за ночь Украина пыталась ударить по объектам в шести регионах России.

Глава Мордовии рассказал подробности атаки

Глава республики Артем Здунов написал, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

По оперативной информации пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы Артем Здунов глава Мордовии

Об атаке на Мордовию сообщило и Министерство обороны России. Подробностей случившегося в ведомстве не привели.

За минувшую ночь ВСУ пытались ударить по шести регионам России

Помимо Мордовии, минувшей ночью ВСУ пытались ударить по объектам в других регионах России. Средства ПВО перехватили по три дрона в Курской и Тамбовской областях, по два — в Белгородской области, по одному — в Липецкой и Брянской областях.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что украинский беспилотник уничтожен над территорией Брасовского района. Пострадавших и разрушений нет.

Глава Курской области Роман Старовойт написал, что в Фатежском районе сбито три украинских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. «Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — отметил он.

Ранее ВСУ впервые атаковали Татарстан

В начале апреля ВСУ впервые атаковали Татарстан. Один беспилотник пытался ударить по нефтеперерабатывающему заводу «Танеко» в Нижнекамске, но был обезврежен. Два других дрона попали в общежитие особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга».

В результате случившегося пострадали 14 человек — граждане девяти стран, в том числе Киргизии и африканских государств.