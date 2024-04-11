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06:44, 11 апреля 2024Россия

В Курской области сбили три дрона ВСУ

Старовойт: ПВО сбила три дрона ВСУ в Фатежском районе Курской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram.

Он уточнил, что дроны самолетного типа были перехвачены в Фатежском районе. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано, рассказал глава региона.

Ранее дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили в Брянской области. Беспилотник сбили над территорией Брасовского района.

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      Марина Совина
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