В Курской области сбили три дрона ВСУ

Старовойт: ПВО сбила три дрона ВСУ в Фатежском районе Курской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram.

Он уточнил, что дроны самолетного типа были перехвачены в Фатежском районе. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано, рассказал глава региона.

Ранее дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили в Брянской области. Беспилотник сбили над территорией Брасовского района.