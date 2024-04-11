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00:21, 11 апреля 2024Россия

Дрон ВСУ уничтожили в российском регионе

Губернатор Богомаз: в Брянской области уничтожен дрон ВСУ самолетного типа

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом в Telegram сообщил глава региона Александр Богомаз.

Уточняется, что дрон самолетного типа был уничтожен над территорией Брасовского района. В результате попытки атаки ВСУ никто не пострадал, уточнил глава региона. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в Курской и Воронежской областях объявили опасность атаки беспилотников.

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      Марина Совина
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