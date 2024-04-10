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23:37, 10 апреля 2024Россия

Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области

Губернатор Гусев: опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram.

Он призвал жителей Воронежа сохранять спокойствие. По словам Гусева, силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии готовности. «Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — добавил глава региона.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе объявили опасность атаки БПЛА. Он призвал граждан соблюдать бдительность.

Утром 9 апреля стало известно, что, предположительно, два украинских беспилотника атаковали центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске Воронежской области. Один летательный аппарат протаранил фасад здания авиационного центра на уровне четвертого этажа около трех часов ночи. Второй дрон влетел в здание примерно через час.

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      Марина Совина
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