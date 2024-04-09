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12:02, 9 апреля 2024Россия

ВСУ атаковали центр подготовки российских летчиков. Ночью беспилотники ударили по зданию

Беспилотники ВСУ попытались атаковать учебный центр авиации в Борисоглебске

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске Воронежской области. Об этом сообщила Baza в Telegram.

Учебное учреждение атаковали два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Первый влетел в фасад здания авиационного центра на уровне четвертого этажа около трех часов ночи. Второй беспилотник ударил по зданию примерно через час.

Центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске Воронежской области

Центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске Воронежской области. Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В результате атаки ВСУ никто не пострадал. Фасад центра подготовки российских летчиков получил повреждения, также в здании выбило окна.

Атака украинских дронов, предположительно, попала на видео. На кадрах видно, как внезапно ночное небо озаряет яркая вспышка, вдалеке раздается взрыв, после чего на горизонте можно заметить поднимающиеся клубы дыма.

Минобороны сообщило об уничтожении двух беспилотников над Воронежской областью

В Воронежской области с 1:31 9 апреля действовал режим опасности атаки беспилотников. Позднее губернатор региона Александр Гусев рассказал, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и уничтожили на территории Воронежской области БПЛА самолетного типа. Он подчеркнул, что последствия атаки уточняются. Режим опасности атаки дронов в регионе был снят в 7:08.

Два беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске.

Два беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске.. Кадр: Telegram-канал Baza

В свою очередь Министерство обороны России сообщило, что средства ПВО перехватили в Воронежской области два беспилотника. Еще два БПЛА сбили в небе надо Белгородской областью

В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации

Минобороны России

Этой же ночью у Крыма уничтожили противокорабельную ракету ВСУ

Помимо этого, Минобороны отчиталось, что над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова была уничтожена ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Нептун».

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При этом ранее в ночь на 9 апреля жители Севастополя сообщали о взрывах. Очевидцы утверждали, что слышали громкие звуки в Нахимовском районе города и в акватории города. После губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что ночью «сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией».

Глава Севастополя также заверил, что в результате произошедшего объекты инфраструктуры не получили повреждений. «В городе все спокойно», — подвел итог он.

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      Варвара Кошечкина
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