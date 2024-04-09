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07:13, 9 апреля 2024Россия

Минобороны заявило о перехвате украинской ракеты у Крыма

МО: над Черным морем перехвачена украинская противокорабельная ракета «Нептун»

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Над Черным морем уничтожена противокорабельная ракета Украины «Нептун». Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации оборонного ведомства, у побережья Крыма средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Нептун».

В ночь на вторник, 9 апреля, жители Севастополя сообщали о мощных взрывах. По словам очевидцев, сразу несколько громких звуков были слышны в Нахимовском районе города и в акватории Севастополя.

Впоследствии глава города Михаил Развожаев уточнил, что у Севастополя сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией. Никакие объекты инфраструктуры не пострадали, подчеркнул он.

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      Анастасия Шейкина
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